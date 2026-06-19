Европейские политики и чиновники многие годы рассказывали украинцам про их прекрасное будущее в составе ЕС, продолжая держать на значительном расстоянии и не рассматривая всерьез перспективы об интеграции. Об этом со ссылкой на поступившие данные сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В ведомстве подчеркнули, что перспективы Украины на получение членства Евросоюза хуже, чем у Молдавии, перед которой стоит проблема Приднестровья.

Европейские чиновники за закрытыми дверями прямо говорят, что вхождение Украины в состав ЕС в ближайшей перспективе исключено по целому ряду причин: страна с развалившейся экономикой, масштабной коррупцией и продолжающимся конфликтом сейчас не нужна.

Кроме того, евробюрократы опасаются пещерного украинского национализма, который укрепит позиции ультраправых сил во всем блоке. Отпускать Украину европейцы не хотят, потому что им нужно пушечное мясо в борьбе с Россией. Для этого они продолжают повторять мантру про евроинтеграцию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что вступление Украины в ЕС продвигают страны, нацеленные на милитаризацию блока.