Президент Польши выступил против приема Украины в ЕС

Навроцкий: прием Украины в ЕС навредит экономике и сельскому хозяйству его стран

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что быстрый прием Украины в Евросоюз навредит его экономике и сельскому хозяйству. Об этом он сообщил в интервью венгерскому журналу Mandiner .

По его словам, он выступает против ускоренного приема Украины в ЕС.

«Во время предвыборной кампании я не соглашался и не соглашусь как президент на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства или логистического сектора», — отметил он.

Навроцкий также напомнил, что украинские власти до сих пор не выполнили ряд условий Варшавы. В частности, не решили вопрос о перезахоронении жертв Волынской резни.

Еще раньше Навроцкий напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о нерешенных проблемах между Киевом и Варшавой.

Ранее политолог Юрий Светов высказался о победе Навроцкого на президентских выборах в Польше. По его словам, это приведет к ухудшению российско-польских отношений. Навроцкий «сделал карьеру на ненависти к России».