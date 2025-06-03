Новый президент Польши Навроцкий напомнил Зеленскому о нерешенных проблемах

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий ответил на поздравления украинского президента Владимира Зеленского, напомнив ему о нерешенных проблемах между Киевом и Варшавой. Об этом политик написал в соцсети X.
«Я надеюсь, что мы продолжим совместную работу ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и совместного построения безопасного будущего», — отметил Навроцкий.
Он также подчеркнул, что Польша была самым ярым сторонником Украины в борьбе с Россией.
Ранее полонист Станислав Стремидловский предупредил о возможных проблемах для Киева после победы Навроцкого. Политик, уже неоднократно критиковавший идею вступления Украины в НАТО и ЕС, может только ужесточить позицию Варшавы по этому поводу.
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