Политолог Светов спрогнозировал неизбежное ухудшение отношений России и Польши

Кароль Навроцкий, представитель польской оппозиционной партии «Право и справедливость», одержал победу на президентских выборах в Польше. Он известен своими антироссийскими взглядами и прохладным отношением к Украине. В беседе с ОТР назначение прокомментировал политолог Юрий Светов.

По его мнению, победа Навроцкого приведет к неизбежному ухудшению взаимоотношений между Польшей и Россией. Эксперт охарактеризовал нового президента как убежденного русофоба, чей путь к политической карьере построен на неприятии советского прошлого и желании уничтожить память о существовании Польской Народной Республики.

«Он сделал карьеру на ненависти к России, на том, что период, когда была Польская Народная Республика с 1945 по 1990 год, вообще надо истребить в памяти поляков», — пояснил аналитик.

Он также отметил, что избиратели, проголосовавшие за Навроцкого, фактически поддержали его враждебную линию по отношению к России, и это должно заставить задуматься всех участников международных процессов.