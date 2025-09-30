Президент Польши признался, что говорит с духом Юзефа Пилсудского

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что регулярно беседует с духом первого маршала Речи Посполитой Юзефа Пилсудского. Об этом он рассказал в эфире радио Radio Zet .

Навроцкий отметил, что в Бельведерском дворце в Варшаве, одной из президентских резиденций, ему «довольно приятно» находиться вместе с супругой.

Отвечая на вопрос о «призраке Пилсудского», глава государства сказал, что в их беседах затрагиваются темы Польско-советской войны 1920 года, современные международные события, включая конфликт на Украине, а также вопросы парламента.

Юзеф Пилсудский — первый глава Польской Республики, существовавшей c 1918 по 1939 год, основатель польской армии во время Первой мировой войны. На время его правления пришлась Советско-польская война, завершившаяся поражением Красной армии. Он стал автором идеи прометеизма, направленной на ослабление Российской империи и СССР путем поддержки внутренних националистических движений.

Навроцкий также ответил на критику употребления никотиновых подушечек (снюса), заявив, что не считает эту привычку предосудительной.