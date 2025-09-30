Президент Польши ответил на критику употребления снюса

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не намерен отказываться от употребления никотиновых подушечек (снюса). В эфире Radio Zet он подчеркнул, что не считает эту привычку предосудительной и может отказаться от нее «когда-нибудь».

«Нет, я не пытаюсь избавиться от никотиновой зависимости», — подчеркнул Навроцкий.

Польский лидер отметил, что его удивляет общественное осуждение именно снюса, в то время как курение сигарет или сигар воспринимается иначе. По его словам, к использованию никотиновых мешочков он привык два года назад «благодаря коллегам из спецслужб», при этом сигареты никогда не курил.

Ранее Навроцкого неоднократно замечали с никотиновыми подушечками на публике, в том числе во время сессии Генассамблеи ООН и на теледебатах.