Президент Польши ответил на критику употребления снюса
Президент Польши заявил, что не собирается отказываться от употребления снюса
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не намерен отказываться от употребления никотиновых подушечек (снюса). В эфире Radio Zet он подчеркнул, что не считает эту привычку предосудительной и может отказаться от нее «когда-нибудь».
«Нет, я не пытаюсь избавиться от никотиновой зависимости», — подчеркнул Навроцкий.
Польский лидер отметил, что его удивляет общественное осуждение именно снюса, в то время как курение сигарет или сигар воспринимается иначе. По его словам, к использованию никотиновых мешочков он привык два года назад «благодаря коллегам из спецслужб», при этом сигареты никогда не курил.
Ранее Навроцкого неоднократно замечали с никотиновыми подушечками на публике, в том числе во время сессии Генассамблеи ООН и на теледебатах.