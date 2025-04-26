Президент Литвы призвал пересмотреть христианское вероучение

Христианское вероучение нужно исправить в соответствии с текущей геополитической обстановкой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова привело Sputnik.Литва .

По мнению Науседы, нынешняя геополитическая ситуация требует внесения поправок в христианском вероучении. К примеру, исправить следует постулат о непротивлении злу насилием.

«Иногда нужна сила. Дать злу отпор — ничего нехристианского в этом нет. Это желание защитить от уничтожения силы здорового мира», — заявил он.

Ранее Науседа потребовал отгородить Европу от России реальной стеной. Он отметил, что необходимо использовать время, которое дает Украина, чтобы полностью перевооружить Европу.

Во время посвященной выходу Прибалтики из БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва) встречи в феврале Науседа саркастично попрощался с Россией. Власти республики утверждали, что население якобы не заметит перехода, однако посоветовали на всякий случай запастись продуктами.