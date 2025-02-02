Президент Колумбии оскорбил Трампа

Президента США Дональда Трампа можно назвать фашистом за действия в отношении мигрантов. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро, его слова привело издание Univision .

«Подход криминализации групп населения с целью получения аплодисментов от большинства похож на тот, который Гитлер использовал против евреев и социалистов, чтобы получить одобрение народа в 1933 году», — сказал Петро.

Президент Колумбии назвал фашистским методом криминализацию отдельных групп населения.

«Человечество глобализировалось с 1933 года. Советники, семья, даже и сам Трамп должны осознать, что подобные шаги нельзя повторять. Потому что, если мы повторяем историю, мы повторяем последствия тех вещей», — добавил он.

Колумбия на прошлой неделе отказалась принимать два американских военных самолета с мигрантами, депортированными из США в рамках новой иммиграционной кампании Трампа. Поле этого глава Белого дома ввел санкции против страны.