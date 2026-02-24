Президент Киргизии отправил в отставку вице-премьера и министра здравоохранения

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указы об отставке вице-премьера Бакыта Торобаева и министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Торобаев освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вторым указом отправлен в отставку глава Минздрава Досмамбетов.

Официальные причины кадровых решений не раскрываются. Торобаев и Досмамбетов занимали свои посты с 2021 года. В последнее время в республике обсуждались вопросы реформирования системы здравоохранения и управления водными ресурсами. Других подробностей пока не поступало.

Ранее власти Киргизии приняли решение создать Следственный комитет, напрямую подчиняющийся президенту, чтобы избежать манипуляций со стороны оперативников.