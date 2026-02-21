В Киргизии создадут Следственный комитет, напрямую подчиняющийся президенту

Следственный комитет как отдельное ведомство с прямым подчинением главе государства планируют создать в Киргизии. Об этом сообщил президент республики Садыр Жапаров.

«Будет создан новый Следственный комитет. Основные функции следствия перейдут туда. Генеральная и военная прокуратуры, в свою очередь, будут осуществлять надзор за законностью действий всех структур», — сказал он в интервью госагентству «Кабар».

По мнению президента, это поможет избежать манипуляций со стороны следствия.

Комитет не примет сфабрикованные дела от оперативников или министров. Граждане, столкнувшиеся с несправедливостью, «не окажутся за решеткой».

Ранее Жапаров лишил своего предшественника Алмазбека Атамбаева всех государственных наград: звания героя страны, орденов «Манас» II степени и «Данакер», а также медали «Данк». Бывшего главу государства приговорили к 11,5 года тюрьмы за коррупцию и организацию беспорядков.