Президент Кении решил не подписывать вызвавший протесты проект бюджета

Президент Кении Уильям Руто решил отправить на пересмотр проект бюджета, который вызвал в стране протесты. Об этом сообщило издание Star , сославшись на источники в канцелярии кенийского лидера.

«Уильям Руто отказался подписать проект бюджета на 2024 год. <…> Проект будет возвращен в парламент», — говорится в материале.

По данным издания, Руто предложил ряд поправок к проекту. Парламент может согласиться с ними и отправить доработанный документ президенту на одобрение, а затем его поставят на голосование во второй раз. Чтобы проект приняли, за него должны отдать голоса минимум две трети депутатов. Кроме того, парламент может во второй раз проголосовать за принятие изначального проекта.

Из-за антиправительственных протестов в Кении действует чрезвычайное положение. Накануне, 25 июня, активисты ворвались в здание парламента. Они требовали отставки президента. В части здания начался пожар.