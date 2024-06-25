Протестующие в Кении ворвались в здание парламента, там начался пожар

В Кении протестующие прорвались в парламент в столице страны Найроби. В части здания начался пожар, сообщил телеканал Citizen TV.
С утра в деловой центр города начали прибывать люди, которые требовали отставки президента. Полиция использовала слезоточивый газ и открыла стрельбу резиновыми пулями.
Новая волна протестов началась в Кении из-за планов правительства по повышению налогов на ряд некоторых товаров и услуг, сообщил RT.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее назвал Кению основным союзником вне НАТО. Такой привилегированный статус есть еще у 20 стран.
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