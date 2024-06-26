В Кении объявили чрезвычайное положение из-за антиправительственных протестов

В Кении из-за антиправительственных протестов объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщила Kenya Gazette.
По данным правительственного издания, документ подписал главный секретарь по обороне страны Аден Баре Дуале.
«Силы обороны Кении направлены <…> в поддержку полицейским», — отметили военные.
В столице страны — Найроби — в здание парламента ворвались протестующие. Депутаты покинули его по подземным тоннелям.
Причиной акций протестов в Кении стали планы правительства повысить налоги на ряд товаров и услуг. В ответ манифестанты потребовали отставки президента и подожгли здание парламента.
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