В Кремле подтвердили визит Токаева и Мирзиеева в Москву на празднование 9 Мая

Ушаков: Токаев и Мирзиеев прибудут в Москву на празднование Дня Победы

Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев присоединятся к участию в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости» .

«Хотел бы с удовольствием сообщить, что в Москву на празднование прибудут уважаемые руководители двух близких нам государств. Президент России Владимир Владимирович Путин вечером пообщается с ними и Александром Григорьевичем Лукашенко в ходе обеда, а также проведет двусторонние встречи», — отметил Ушаков.

Помощник главы государства добавил, что лидеры стран в субботу посетят Красную площадь, примут участие в мероприятии у Могилы Неизвестного Солдата и других торжественных церемониях.

«Подчеркнул, что руководство не рассылало приглашений на торжества. Но мы рады приветствовать и принять в Москве лидеров, которые захотели разделить радость по поводу великого праздника — Дня Победы», — заключил он.

Ранее в пятницу в Москву с рабочим визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.