Президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые дал показания после ареста

Суд Западного округа Сеула провел заседание о законности выданного ордера на арест попавшего под процедуру импичмента президента Юн Сок Еля. Главу государства доставили из центра временного содержания для дачи показаний. Об этом сообщило агентство Yonhарп .

Представляющий интересы президента адвокат Юн Гап Гын, заявил, что его подзащитный ответил на все вопросы и объяснил решение о введении военного положения.

«Теперь мы будем спокойно ждать, пока суд не огласит свое решение», — подчеркнул адвокат.

По итогам судебного заседания президента Южной Кореи под конвоем доставили в центр временного содержания. Там он останется до оглашения решения. Это может быть арест, и тогда Юн Сок Еля переведут в тюрьму, либо выписанный ордер посчитают незаконным — и глава государства выйдет на свободу.

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали и отправили в центр временного содержания в минувшую среду, 15 января. Политику предъявили обвинение в мятеже из-за попытки ввести в стране военное положение. В ходе общения со следователями глава государства отказался дать показания и запретил вести запись допроса.