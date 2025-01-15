Арестованный лидер Южной Кореи отказался давать показания и запретил снимать допрос

Арестованный по делу о мятеже президент Республики Корея Юн Сок Ель отказался давать показания. Об этом заявило агентство Yonhap .

В Управлении антикоррупционных расследований утром 15 января начался допрос в рамках расследования дела о мятеже. Агентство News1 сообщило, что позже должна была начаться еще одна сессия дознания. Процесс не записывали, поскольку этого потребовал президент.

Юн Сок Ель отметил, что решил явиться на допрос самостоятельно, когда в охраняемую зону «вторглись» правоохранители. Президента республики привезли на машине службы охраны из его резиденции в Сеуле.

Следователи арестовали действующего президента Южной Кореи, которого отстранили от должности, 15 января. Силовиков более двух часов не пускали в резиденцию Юн Сок Еля.