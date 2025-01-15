Президента Южной Кореи арестовали по обвинению в мятеже

Следователи арестовали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в мятеже. Об этом сообщило агентство Ренхап .

Впервые в истории страны был арестован глава государства, пусть и временно отстраненный от должности.

По данным агентства, колонна автомобилей, в одной из которых может находиться Юн Сок Ель, уже покинула территорию резиденции в сопровождении конвоя. Сейчас она направляется к Управлению по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).

«Управление арестовало президента Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом», — уточнило агентство.

До этого силовики прибыли к президентской резиденции в Сеуле, но им помешала служба безопасности. На территорию они смогли пройти спустя 2,5 часа, используя лестницы, но и там им пришлось преодолеть ряд заграждений, выстроенных охраной президента.

Неделю назад суд Южной Кореи повторно выдал ордер на арест главы государства.