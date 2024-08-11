Президент Ирана представил парламенту кандидатуры будущих министров

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил парламенту страны список претендентов на новый состав кабинета министров. Об этом сообщило агентство Tasnim .

По данным издания, в перечне указаны только две кандидатуры из предыдущего состава кабмина, которые сохранили свои должности. Речь идет о главе министерства информации Исмаиле Хатибе и министре юстиции Амине Хосейне Рахиме.

Пост министра экономики может занять бывший руководитель Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, а на пост министра иностранных дел рассматривают секретаря стратегического совета Ирана по международным отношениям Аббаса Арагчи.

Первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Азиз Насирзаде может занять пост главы Минобороны.

На пост министра дорог и городского строительства Ирана выдвинули кандидатуру замглавы ведомства Фарзане Садег.

В прошлом месяце Пезешкиан официально стал девятым президентом Ирана. Торжественная церемония принятия присяги прошла в парламенте 30 июля этого года.