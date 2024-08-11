Президент Ирана представил парламенту кандидатуры будущих министров
Tasnim: президент Ирана Пезешкиан предложил почти полностью новый состав кабмина
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил парламенту страны список претендентов на новый состав кабинета министров. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По данным издания, в перечне указаны только две кандидатуры из предыдущего состава кабмина, которые сохранили свои должности. Речь идет о главе министерства информации Исмаиле Хатибе и министре юстиции Амине Хосейне Рахиме.
Пост министра экономики может занять бывший руководитель Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, а на пост министра иностранных дел рассматривают секретаря стратегического совета Ирана по международным отношениям Аббаса Арагчи.
Первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Азиз Насирзаде может занять пост главы Минобороны.
На пост министра дорог и городского строительства Ирана выдвинули кандидатуру замглавы ведомства Фарзане Садег.
В прошлом месяце Пезешкиан официально стал девятым президентом Ирана. Торжественная церемония принятия присяги прошла в парламенте 30 июля этого года.