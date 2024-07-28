Пезешкиана официально утвердили на пост президента Ирана

Аятолла Хаменеи утвердил Пезешкиана новым президентом Ирана

Фото: Unsplash

Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи официально утвердил Масуда Пезешкиана в должности нового президента. Об этом сообщило агентство Mehr.

В начале торжественной церемонии глава МВД республики Ахмад Вахиди выступил с докладом о том, как прошли досрочные выборы президента. Он поблагодарил иранский народ и сотрудников министерства за успешное проведение голосования.

После этого аятолла Хаменеи огласил декрет, согласно которому Пезешкиана официально объявили девятым президентом Ирана. Он принесет присягу в парламенте 30 июля.

Пезешкиан ранее назвал Россию ценным  стратегическим сотрудником. Иран продолжит укреплять двустороннее сотрудничество.

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