Иран выдвинул США семь условий по Ормузскому проливу

Иран через посредников выдвинул США семь условий для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщило издание Tasnim со ссылкой на информированный источник.

«Иран через посредников выдвинул американской стороне семь условий для открытия Ормузского пролива, и до тех пор, пока эти семь условий, одобренных высшими должностными лицами Ирана, не будут выполнены, Ормузский пролив будет закрыт», — заявил собеседник издания.

Он также прокомментировал недавние договоренности между Ираном и Оманом. По его словам, они не подразумевают открытия южного коридора пролива, на чем настаивают американские власти.

До этого Тегеран и Маскат обсудили детали новых маршрутов входа и выхода из пролива. В рамках этих договоренностей маршрут входа судов в Персидский будет полностью пролегать через территориальные воды Ирана. Обратный судоходный маршрут частично пройдет через иранские воды.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится сразу после выборов в конгресс.