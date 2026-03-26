Президент Ирана на русском языке поблагодарил власти и народ страны за поддержку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил лидера России Владимира Путина и российский народ за поддержку. Об этом он написал в соцсети X .

«Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. <…> От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», — заявил Пезешкиан.

Ранее российский лидер подчеркнул, что ближневосточный конфликт наносит серьезный ущерб мировой экономике, включая логистические, производственные и кооперационные цепочки. Путин отметил, что под ударом оказались целые отрасли и неизвестно, к чему приведет эскалация.

До этого МИД России опубликовал официальное заявление с требованием прекратить немотивированную агрессию на Ближнем Востоке. Российские дипломаты предупредили мировое сообщество, что агрессоры способны устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе, чтобы скрыть свои преступления.