Россия потребовала прекратить удары по ядерной инфраструктуре Ирана

МИД России потребовал прекратить неспровоцированную агрессию на Ближнем Востоке, включая удары по ядерно-энергетической инфраструктуре Ирана. Дипломаты призвали мировое сообщество отреагировать на эту немотивированную агрессию, г оворится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД России напомнили, что президент США Дональд Трамп приказал 23 марта приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана на пять дней. Только его заявления остались голословными, так как 24 марта был нанесен новый удар рядом с действующим энергоблоком № 1 АЭС «Бушер». Дипломаты отметили, что крайне возмущены таким безответственным и безрассудным проявлением губительного курса.

«Впечатление такое, что агрессоры специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе с целью сокрытия и оправдания своих преступных деяний, уже повлекших многочисленные невинные жертвы среди мирного иранского населения», — заявили в министерстве.

Российские дипломаты добавили, что в США и Израиле должны осознавать, что в случае попадания по АЭС «Бушер» возникнут необратимые гуманитарные и экологические последствия. Кроме того, жизни персонала станции, среди которых и российские специалисты, оказались под угрозой, что неприемлемо для России. В МИД потребовали немедленной и решительной реакции со стороны ООН и МАГАТЭ.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ситуация на площадке АЭС «Бушер» развивается по негативному сценарию, ведется подготовка уже третьей эвакуации российских специалистов с территории Ирана.