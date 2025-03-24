Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах, поданный Зурабишвили

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал иск в конституционный суд против закона об иноагентах, который подала его предшественница Саломе Зурабишвили. Об этом заявили в его пресс-службе.
«Закон призван максимально широко информировать общественность о происхождении финансирования организаций, преследующих интересы иностранной силы», — объяснили там.
Парламент Грузии 4 марта одобрил законопроект в первом чтении. Никто из парламентариев не проголосовал против.
Иск Зурабишвили подала в июле, еще будучи президентом страны. Она назвала законопроект антинациональным и несовместимым с конституцией. По ее словам, конституционный суд обязан делать все, чтобы Грузия смогла интегрироваться в НАТО и Евросоюз.
Пенсионерка пожаловалась в полицию на слишком шумный вибратор
У курьеров в Петербурге начали изымать электровелосипеды
Каллас объявили самой глупой в Евросоюзе
Подростка с Украины нашли мертвым в испанском парке
Юлия Снигирь надела платье-фантик в произвела фурор на «Нике»
Стало известно, кому из россиян полностью спишут долги по кредитам в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте