Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах, поданный Зурабишвили

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал иск в конституционный суд против закона об иноагентах, который подала его предшественница Саломе Зурабишвили. Об этом заявили в его пресс-службе.

«Закон призван максимально широко информировать общественность о происхождении финансирования организаций, преследующих интересы иностранной силы», — объяснили там.

Парламент Грузии 4 марта одобрил законопроект в первом чтении. Никто из парламентариев не проголосовал против.

Иск Зурабишвили подала в июле, еще будучи президентом страны. Она назвала законопроект антинациональным и несовместимым с конституцией. По ее словам, конституционный суд обязан делать все, чтобы Грузия смогла интегрироваться в НАТО и Евросоюз.