Президент Грузии обжалует закон об иноагентах в Конституционном суде

Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник подаст иск в Конституционный суд, чтобы добиться отмены закона об иностранных агентах. Об этом сообщила телекомпания «ТВ Пирвели» .

«Президент сегодня оспорит „российский“ законопроект в Конституционном суде. Зурабишвили считает несовместимым с конституцией и антинациональным принятый „Грузинской мечтой“ закон. Если Конституционный суд примет заявление, то интересы Зурабишвили будет защищать Эка Беселия», — отметили журналисты.

Адвокат президента добавила, что Зурабишвили подаст иск с требованием проверить принятый закон на соответствие Конституции страны. По ее словам, статья № 78 подразумевает, что конституционные органы обязаны принять все меры для обеспечения интеграции страны в НАТО и Евросоюз.

Ранее Зурабишвили раскритиковала правящую партию Грузии из-за санкций ЕС и США.