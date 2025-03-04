Грузинский парламент одобрил в пером чтении законопроект об иноагентах

Парламент Грузии принял в первом чтении проект закона об иноагентах, являющийся точной копией действующего в США закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Трансляцию пленарного заседания провел сайт парламента.

Рассмотрение законопроекта состоялось 4 марта. Председатель парламента республики Шалва Папуашвили отметил, что за документ проголосовали 84 депутата.

«84 за, ни одного против. Законопроект в первом чтении принят», — заявил он.

Ранее грузинский премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе анонсировал внесение поправок закон об иноагентах. Он рассказал, что власти республики готовы сотрудничать со структурами Совета Европы и проконсультироваться по вопросам, имеющим отношение к закону «О прозрачности иностранного влияния».

Закон об иноагентах в Грузии приняли весной прошлого года. Согласно ему, лицам, получающим более 20% доходов из-за рубежа, необходимо зарегистрироваться в специальном реестре.