В Европе предложили создать еще одну «коалицию желающих»

Европе необходимо сформировать «коалицию желающих» для обеспечения своей безопасности. С таким предложением выступил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью изданию Der Spiegel .

«Нам нужна европейская армия. На этом пути есть промежуточные шаги, которые мы можем легко осуществить», — отметил дипломат.

Во-первых, необходимо объединить оборонные предприятия, сказал он. Во-вторых, нужно создать «коалицию желающих». Как подчеркнул Альбарес, если страны готовы помочь Украине, они должны быть готовы защищать и ЕС аналогичным образом.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС быстрее двигаться к независимости, чтобы лучше защищаться в быстро меняющемся мире.

Ранее издание Politico сообщило, что в Евросоюзе обсуждают создание военного альянса с Украиной без участия США. По мнению авторов статьи, мощь Украины, Франции, Германии, Польши и Великобритании сделает совокупные вооруженные силы «коалиции желающих» внушительными.