Президент Финляндии призвал Россию и Украину к полному прекращению огня

Финский лидер Стубб после переговоров Зеленским и призвал РФ к прекращению огня

России и Украине следует согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня. Об этом в соцсети X заявил финский президент Александр Стубб.

Он провел переговоры с украинским Владимиром Зеленским и обратился к России.

«Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия <…> должна сделать то же самое», — отметил Стубб.

Финский президент назвал Зеленского своим большим другом и добавил, что Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира. Стороны также подняли на обсуждение вопросы оборонной поддержки, инвестиций в промышленность и гарантий безопасности.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что мирное решение по Украине подразумевает ее безъядерный статус, отмену дискриминационных законов и признание российских границ. Он добавил, что требования России к украинскому руководству не изменились.