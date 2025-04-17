Президент Финляндии призвал Россию и Украину к полному прекращению огня
Финский лидер Стубб после переговоров Зеленским и призвал РФ к прекращению огня
России и Украине следует согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня. Об этом в соцсети X заявил финский президент Александр Стубб.
Он провел переговоры с украинским Владимиром Зеленским и обратился к России.
«Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия <…> должна сделать то же самое», — отметил Стубб.
Финский президент назвал Зеленского своим большим другом и добавил, что Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира. Стороны также подняли на обсуждение вопросы оборонной поддержки, инвестиций в промышленность и гарантий безопасности.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что мирное решение по Украине подразумевает ее безъядерный статус, отмену дискриминационных законов и признание российских границ. Он добавил, что требования России к украинскому руководству не изменились.