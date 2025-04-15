Украину предупредили о необходимости признания границ России для заключения мира

Нарышкин: мирное решение на Украине подразумевает ее безъядерный статус

Чтобы заключить мирный договор, украинскому руководству придется отменить дискриминационные законы и признать суверенитет российских границ. Также урегулирование конфликта подразумевает безъядерный статус Украины, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его процитировал ТАСС .

Глава СВР уточнил, что требования России к украинской стороне остались прежними.

«Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства», — подчеркнул он.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен озвучил, что Украине необходимо сделать для достижения долгосрочного мира. По его мнению, ВСУ придется капитулировать.

Эксперт не исключил, что на ситуацию может повлиять президент США Дональд Трамп. Стороны приблизятся к заключению мира, если Белый дом прекратит финансировать украинскую армию и добьется отставки лидера Владимира Зеленского, добавил Малинен.