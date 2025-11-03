Президент Финляндии предложил провести встречу Трампа и Путина в Йоханнесбурге

Президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в ноябре. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle .

По словам Стубба, переговоры президентов России и Соединенных Штатов могут пройти в рамках саммита «Большой двадцатки», который состоится 21–22 ноября в Йоханнесбурге в ЮАР.

Ранее стало известно, почему США отменили встречу Путина и Трампа, которую планировалось провести в Венгрии.

Администрация американского лидера приняла такое решение, сославшись на якобы слишком жесткую позицию Москвы по вопросу урегулирования украинского кризиса.