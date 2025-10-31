США отменили встречу Путина и Трампа

FT: встреча президентов России и США в Будапеште не состоится

Вашингтон отменил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, сославшись на слишком жесткую позицию Москвы. Об этом сообщила газета Financial Times .

Собеседники издания сообщили, что Россия направила в Вашингтон меморандум с условиями прекращения огня спустя несколько дней после разговора Путина и Трампа. По информации Financial Times, Москва потребовала от Киева территориальных уступок, сокращения армии и гарантий невступления Украины в НАТО.

Россия заняла слишком жесткую позицию по украинскому урегулированию, считает газета. Собеседники Financial Times также назвали телефонный разговор между президентами России и США, который состоялся 16 октября, напряженным.

Агентство Reuters также сообщило о таком документе. По информации источников издания, Россия направила США частное письмо, в котором повторила ранее озвученные условия для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Среди них — полный контроль над Донбассом и отказ НАТО от размещения войск на территории Украины в рамках мирного соглашения. СМИ также сообщали, что из-за отказа Москвы согласиться на немедленное прекращение огня на линии фронта, как этого требует Трамп, подготовка саммита была приостановлена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским и американским лидерами, но выдвинул условие. Он категорически отказался проводить встречу в России и Белоруссии. И добавил, что не возражает против саммита в Венгрии, если переговоры приблизят страны к миру.