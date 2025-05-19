Президент Финляндии попытался унизить Россию в глазах Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб в телефонной беседе с американским лидером Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой. Об этом сообщила газета Guardian.
«Это не страна, которую можно рассматривать как крупную державу», — заявил Стубб.
Финский президент также отметил, что у Трампа восприятие картины мира якобы практически ничем не отличается от концепций XIX века.
Весной Александр Стубб заявил о том, что терпение Трампа по отношению к России якобы «на исходе». Также финский президент выступал с инициативой заключить мирный договор между Россией и Украиной к католической Пасхе.
При этом позднее Стубб призвал соотечественников морально готовиться к возобновлению отношений с Россией в будущем. Он признал тот факт, что Финляндии приходится считаться с крупным соседом.
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