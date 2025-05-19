Президент Финляндии Александр Стубб в телефонной беседе с американским лидером Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой. Об этом сообщила газета Guardian .

«Это не страна, которую можно рассматривать как крупную державу», — заявил Стубб.

Финский президент также отметил, что у Трампа восприятие картины мира якобы практически ничем не отличается от концепций XIX века.

Весной Александр Стубб заявил о том, что терпение Трампа по отношению к России якобы «на исходе». Также финский президент выступал с инициативой заключить мирный договор между Россией и Украиной к католической Пасхе.

При этом позднее Стубб призвал соотечественников морально готовиться к возобновлению отношений с Россией в будущем. Он признал тот факт, что Финляндии приходится считаться с крупным соседом.