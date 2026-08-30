Президент Финляндии объяснил, почему не разделяет панику из-за якобы российской угрозы

Опасения о нападении России на страны НАТО безосновательны, она не пойдет на эскалацию. Об этом президент Финляндии Александр Стубб сказал в интервью Bild .

«Я не верю, что Россия когда-либо захочет напасть на самый мощный военный альянс в мире, НАТО. <…> Я просто не вижу ни доказательств, ни фактов в поддержку этого», — сказал он.

Стубб призвал европейских лидеров возобновить диалог с Россией, чтобы знать, как обстоят дела на самом деле. По его мнению, страны должны общаться друг с другом на политическом уровне вопреки разногласиям.

В этом же интервью президент Финляндии восхитился стойкостью и терпением России. Стубб заявил, что никогда не следует недооценивать, сколько экономических трудностей могут выдержать россияне.