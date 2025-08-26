Трамп пригрозил Украине экономическими санкциями

Американские власти могут ввести санкции и таможенные пошлины в отношении Украины в случае, если она не согласится на урегулирование конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступление которого транслировал канал C-Span .

«Я могу спасти [людей] за счет применения санкций или <…> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины», — отметил глава Белого дома.

По его словам, украинского президента Владимира Зеленского нельзя считать невиновным в ситуации.

До этого Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне подготовились к экономической войне с Россией в случае отсутствия урегулирования ситуации на Украине.