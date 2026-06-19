Президент Филиппин рассказал, как удивил Путина туристами в Иркутске

Президент России Владимир Путин удивился туристам из Филиппин в Иркутске. Об этом рассказал глава островного государства Фердинанд Маркос — младший в беседе с RT .

По словам Маркоса, Путин спросил, что филиппинцы делают в Иркутске, где для них непривычно холодно. Лидер страны признался, что сам задался тем же вопросом, когда узнал о поездках соотечественников в российский город.

«Когда я узнал про филиппинцев в Иркутске, я задал себе тот же вопрос: как они справляются с таким холодом?» — сказал Маркос.

Он добавил, что филиппинцы легко приспосабливаются к новым условиям, поэтому находят в Иркутске много интересных занятий.

Маркос также заявил, что после расширения авиасообщения между странами туристов из островного государства станет еще больше. Для самого президента Филиппин прибытие на саммит Россия — АСЕАН стало первым визитом в РФ в качестве главы государства.