Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч на саммите Россия — АСЕАН в Казани. Первыми стали переговоры с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим, сообщило РИА «Новости» .

Встреча прошла в Татарском театре имени Галиасгара Камала. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, продлится с 17 по 19 июня.

Для президента Филиппин это первый визит в Россию в этом качестве. Маркос-младший и Путин выступят на пленарном заседании в четверг.

Страны отмечают 50-летие дипломатических отношений. Филиппины закупают у России нефть и сельхозпродукцию, а для россиян действует безвизовый режим на 30 дней.

Российский лидер прилетел в Казань сегодня днем. Всего Путин проведет 10 двусторонних встреч, включая переговоры с лидерами Брунея, Вьетнама и Малайзии. Также запланирована беседа с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, о которой попросила Анкара.