Президент Эфиопии Ацке-Селассие прилетел в Россию на празднование Дня Победы

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прибыл в Москву. Об этом в прямом эфире сообщил телеканал «Россия 24».

Лидер африканской страны примет участие в торжествах по случаю празднования 80-летия Победы. Сколько он будет находиться в российской столице, не уточняется.

Ранее стало известно, что в Москву прилетел китайский лидер Си Цзиньпин. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2 вечером 7 мая. Визит главы КНР в Россию продлится по 10 мая включительно.

Гостями празднования Дня Победы также станут президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, руководитель Словакии Роберт Фицо и другие мировые лидеры.