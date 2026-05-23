Президент Чехии предложил отключить Россию от глобального интернета
НАТО стоит рассмотреть возможность отключения России от глобального интернета в качестве одной из асимметричных мер противостояния. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете The Guardian.
По словам Павела, альянсу пора рассмотреть нестандартные способы давления.
«НАТО стоит рассмотреть асимметричные меры. Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы», — сказал он.
Чешский лидер также заявил, что подобные действия могли бы продемонстрировать решимость НАТО. При этом он не уточнил, какими именно средствами альянс планирует их реализовать.
На заявление уже отреагировали в России. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии RT сказал, что нынешние руководители европейских стран и стран НАТО, включая президента Чехии, просто потеряли разум.
Ранее Павел раскритиковал страны ЕС за отсутствии единой и четкой позиции по отношениям с Москвой и архитектуре безопасности после завершения конфликта.