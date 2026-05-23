Президент Чехии призвал НАТО проявить силу в отношении России

Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО действовать решительно в отношении России на фоне ситуации с появлением БПЛА на востоке альянса. Об этом он заявил в беседе с газетой The Guardian .

«Россия <…> в основном понимает язык силы, в идеале — подкрепленный действиями», — сказал он.

Также Павел обрушился с критикой на коллективную Европу, которая не может окончательно определиться со своей политикой в отношении Москвы и с тем, какой нужно сделать послевоенную систему безопасности.

Ранее стало известно, что власти Чехии отказались от закупок российской нефти. По словам президента страны, российские энергоносители больше не будут приобретать, как бы ни сложилась ситуация на рынке.