Президент Болгарии Йотова созвала экстренное заседание из-за БПЛА в Черном море

Консультативный совет по национальной безопасности Болгарии соберется на внеочередное заседание из-за участившихся атак беспилотников на суда в Черном море. Как сообщило Болгарское телеграфное агентство , новую встречу организовала президент страны Илиана Йотова.

Заседание пройдет в ближайшую среду, 7 октября, в 13:00. В качестве темы встречи президент заявила угрозы безопасности на море и критической инфраструктуре Болгарии из-за боевых действий на Украине.

Во вторник, 6 октября, премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил, что в особой экономической зоне страны беспилотники поразили два торговых судна, одно из которых пошло ко дну.

Он уточнил, что первый сухогруз проходил под флагом Того и затонул в 70 морских милях от берега после атаки летательных аппаратов. Попавшее под атаку беспилотников второе судно охватил пожар.

В ведомстве подчеркнули, что судном управлял экипаж из Азербайджана. Жертвой атаки дронов стал капитан, еще один моряк пропал без вести.