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    Президент Болгарии Йотова созвала экстренное заседание из-за БПЛА в Черном море

    Фото: РИА «Новости»

    Консультативный совет по национальной безопасности Болгарии соберется на внеочередное заседание из-за участившихся атак беспилотников на суда в Черном море. Как сообщило Болгарское телеграфное агентство, новую встречу организовала президент страны Илиана Йотова.

    Заседание пройдет в ближайшую среду, 7 октября, в 13:00. В качестве темы встречи президент заявила угрозы безопасности на море и критической инфраструктуре Болгарии из-за боевых действий на Украине.

    Во вторник, 6 октября, премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил, что в особой экономической зоне страны беспилотники поразили два торговых судна, одно из которых пошло ко дну.

    Он уточнил, что первый сухогруз проходил под флагом Того и затонул в 70 морских милях от берега после атаки летательных аппаратов. Попавшее под атаку беспилотников второе судно охватил пожар.

    В ведомстве подчеркнули, что судном управлял экипаж из Азербайджана. Жертвой атаки дронов стал капитан, еще один моряк пропал без вести.

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