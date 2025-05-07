Президент Азербайджана отменил визит в Москву на 9 Мая

Ушаков: президент Азербайджана Алиев не прилетит на парад Победы в Москву

Главе Азербайджана Ильхаму Алиеву пришлось отменить визит на парад Победы в Москву 9 Мая. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал в интервью журналисту Александру Юнашеву.

По его словам, Алиев должен принять участие во внутренних мероприятиях страны, посвященных его отцу Гейдару Алиеву.

Также Ушаков отметил, что на параде Победы на Красной площади не будет присутствовать глава Лаоса Тхонглун Сисулит. У него диагностировали коронавирус. Вместо Сисулита ожидается приезд министра иностранных дел Лаоса Салемсайта Коммасита.

Вечером 7 мая в Москве приземлился самолет с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава КНР примет участие в торжествах по поводу празднования 80-летия Победы. Также в столицу прилетел президент Сербии Александр Вучич.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро, тоже прибывший на праздничные мероприятия, провел переговоры с Владимиром Путиным. Они подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами.