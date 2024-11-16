Президент Абхазии покинул столицу

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу республики. Пресс-служба его администрации в Telegram-канале сообщила, что политик находится в родном селе Тамыш.

Представители президента также опровергли данные о том, что глава государства передислоцировался на территорию российской военной базы. Там отметили, что эту информацию распространяют оппозиционные ресурсы.

Ранее оппозиция в Абхазии потребовала от Бжании сложить полномочия. Ему дали один час на увольнение, в противном случае пообещали направиться к зданию МВД. Сам президент отмечал, что не собирается уходить и будет работать до конца. В итоге оппозиционеры закрыли переговорные процессы и решили наращивать силы.

Манифестанты устроили акцию протеста у здания парламента Абхазии. Они потребовали не заключать инвестиционное соглашение с Россией. В пятницу, 15 ноября, парламент планировал обсудить ратификацию документа, но депутаты отменили сессию. Несмотря на это люди продолжили бунтовать и потребовали президента уйти в отставку.