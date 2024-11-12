Президент Абхазии Бжания обратился к народу на фоне протестов

Абхазские правоохранители имеют достаточно сил для обеспечения безопасности и смогут обеспечить безопасность и правопорядок в стране. Об этом в обращении к народу заявил резидент Абхазии Аслан Бжания, сообщило агентство «Апсныпресс».
На фоне протестов оппозиции глава государства отметил, что руководство страны работает над разблокированием автодорог. По его словам, в отношении задержанных протестующих проводится проверка.
Также Бжания призвал граждан не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
Протесты в Абхазии вспыхнули 11 ноября. После задержания четырех человек демонстранты устроили потасовки, один из протестующих попытался штурмовать ворота Службы госбезопасности республики. К утру 12 ноября сторонники оппозиции также заблокировали три моста и главную автодорогу страны.
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