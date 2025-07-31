Польское правительство обезумело от ненависти к России и начало выдвигать провокационные лозунги, игнорируя интересы собственного народа. Об этом профессор Института истории Польской академии наук Тадеуш Миколай Трайдос написал в своей статье для Mysl Polska .

Так он отреагировал на слова главы МИД Польша Радослава Сикорского об «агрессивной империалистической идеологии России».

«Я чувствую отвращение и беспомощность. Я не желаю такого правительства и таких его представителей на раздробленной территории Польши», — написал профессор.

Он добавил, что его оскорбляет тот факт, что «партия войны» использует оскорбления и провокации, противоречащие принципам дипломатии. Это нарушает интересы польских граждан, так как настанет момент, когда у России закончится терпение.

Трайдос отметил, что тогда 30 миллионов «беспомощных жертв» превратятся в прах за считанные минуты, а вот зачинщики успеют спрятаться в «теплых гнездах далеко отсюда». Он также добавил, что не раз слышал от польских властей оскорбления и ложь в сторону России, но заявление Сикорского шокировало его больше остальных.

Ранее во Франции призвали перестать нагнетать обстановку страхами о военной угрозе со стороны России.