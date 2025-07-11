Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил обеспокоенность по поводу России. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.

«У нас есть поводы бояться России», — сказал Сикорский.

Министр выдвинул ложные обвинения, заявив, что Россия угрожает стране, включая использование ядерного оружия. Однако Москва никогда не делала подобных угроз другим государствам. Российская ядерная доктрина предполагает ответный удар только в случае применения против страны или ее союзников ядерного или другого массового оружия.

Сикорский заявляет, что Россия решила стать врагом Запада. Однако Москва неоднократно отвергала эти обвинения.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. По его словам, это лишено смысла. Российский лидер отметил, что западные политики часто используют мнимую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

Ранее стало известно, что Польша планирует нарастить производство крупнокалиберных снарядов в 40 раз. Сейчас у страны есть запас таких боеприпасов на одну-две недели боевых действий.