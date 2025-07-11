Глава генштаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард призвал соотечественников отдавать себе отчет в «стратегической среде» и осознавать потенциальные угрозы, но не нагнетать обстановку страхами о «войне с Россией». Трансляция велась в официальном аккаунте минобороны в соцсети Х .

«Угроза со стороны России присутствует. Но означает ли это, что надо запугивать французов? Я так не думаю. Не нужно пытаться запугивать людей, но необходимо, чтобы люди отдавали себе отчет в том, какова сегодня стратегическая среда — не только в Европе, есть еще Африка, Ближний Восток, угрозы на национальной территории, в Индо-Тихоокеанском регионе, в космосе», — сказал он.

Генерал неоднократно заявил, что Россия якобы считает Францию главной угрозой в Европейском Союзе. Он сослался на заявления российской стороны, но не привел конкретных примеров. Генерал подчеркнул, что в случае победы России на Украине Европе придется задуматься о своей безопасности. Он призвал европейцев быть более ответственными.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Варшавы есть повод бояться России. Он выдвинул ложные обвинения, заявив, будто Россия угрожает стране, включая использование ядерного оружия. Однако Москва никогда не делала подобных угроз.