Странам Европейского союза необходимо остановить поставку оружия и денег на Украину. С таким заявлением выступил на своей странице в социальной сети X претендент на пост президента Франции и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал сообщение о том, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал указ о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию нацизма.

«Конечно, эту награду нужно было отозвать. Но нужно также и в первую очередь прекратить выделять хоть один евро и отдавать оружие этой стране», — написал Филиппо.

Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*, устроивших Волынскую резню, жертвами которой стали около 100 тысяч поляков. Президент Польши подчеркнул, что большинство жителей страны считают Украинскую повстанческую армию* ответственной за массовое убийство сограждан.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА* Андрея Мельника, а также присвоил центру специальных операций ВСУ наименование «Имени героев УПА»*, чем вызвал возмущение Польши.

*Запрещенная в России экстремистская организация.