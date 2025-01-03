Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис назвал предательскими и преступными решения Украины и Евросоюза о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщил портал Iskra.gr .

«Только преступными и предательскими можно назвать решения, принятые в Брюсселе и Киеве, о полном прекращении поставок российского газа в Европу, начиная с 1 января 2025 года», — счел Лафазанис.

По его словам, бюрократы в Брюсселе вместе с «хищническим» европейскими лидерами и США являются режиссерами этого «убийственного решения». Бывший министр подчеркнул, что его приняли без участия европейских народов, против интересов которых оно направлено.

Лафазанис допустил, что это решение приведет Европу к гибели, а Украину — к катастрофе. При этом он выгодно украинской нацистской элите.

Ранее в Германии депутат бундестага Севим Дагделен потребовала запустить «Северный поток», прокомментировав решение Киева запретить транзит российского газа через свою территорию в Европу.