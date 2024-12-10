«Победителей не будет». Си Цзиньпин предрек исход всех технологических войн в мире

В торговых, тарифных и технологических войнах нет победителей. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова привело Центральное телевидение Китая .

«Тарифные войны, торговые войны и технологические войны идут вразрез с историческими тенденциями и экономическими законами, и победителей в них не будет», — сказал Си Цзиньпин на встрече с главами 10 международных экономических организаций.

На мероприятии председатель КНР изложил китайскую позицию по поводу развития связей с США. Китай готов поддержать Америку и расширять сотрудничество с ней, при этом государство будет защищать свой суверенитет и интересы развития, указал он.

Ранее китайское правительство запретило поставлять в США материалы, которые можно использовать для производства полупроводников и разных видов оружия. В запретный список вошли сверхтвердые металлы, сурьма, германий и галлий. Также Китай ужесточил контроль над отправкой в Америку графитовых изделий.