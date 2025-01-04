Пресс-секретарем Госдепа стала журналистка Fox News

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность пресс-секретаря Госдепартамента журналистку Fox News Тэмми Брюс. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social .

«Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост госсекретаря США Марко Рубио в качестве пресс-секретаря Государственного департамента США», — подчеркнул он.

Трамп отметил, что Брюс была ценным сотрудником на телеканале последние 20 лет. Он назвал журналистку уважаемым политическим аналитиком.

Трамп назначил Рубио госсекретарем и охарактеризовал его как «лидера, который будет защищать американцев, станет союзником и бесстрашным воином, не посмевшим уступить противникам США».

Рубио широко известен своими русофобскими настроениями. Его назначение на пост госсекретаря будет посланием России, заметил политтехнолог Илья Гамбашидзе.