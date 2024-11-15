Политолог Гамбашидзе назвал будущего главу Госдепа США Рубио непримиримым русофобом

В прошлом Дональда Трампа часто обвиняли в том, что в свое прошлое президентство он не сумел собрать нормальную команду, и он провел работу над ошибками. Об этом Life рассказал политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе.

По его словам, теперь Трамп сформировал команду, которая станет вызовом не только демократам, но и мировому сообществу. В частности, назначение Марко Рубио на пост Госсекретаря будет посланием России.

Этот политик широко известен своими русофобскими настроениями, подчеркнул Гамбашидзе. При этом он подчеркнул, что сомневаться в профессионализме новой команды Трампа не приходится, они вряд ли допустят какие-то школьные ошибки.